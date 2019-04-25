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«Полный провал»: Путин об избрании Зеленского 

Рамблер 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал победу Владимира Зеленского на украинских выборах «полным провалом» политики Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Путина, новые украинские власти «не могут не понимать» причин своей победы, но будет ли их политика другой, пока сказать нельзя.
«Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, это другое», — подчеркнул президент.
Также Путин ответил на вопрос, не провоцирует ли он нового президента Украины указом об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Президент заверил, что «далек от того, чтобы кого-то провоцировать», отмечает ТАСС. Он заявил, что новый указ носит «чисто гуманитарный характер».
Путин отметил, что новые власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию (ранее Зеленский выступил против этих мер в одном из интервью). Президент подчеркнул, что это ключевые требования минских соглашений: если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».
Владимир Зеленский одержал победу по итогам второго тура выборов президента Украины. Он набрал 73,22 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,45 процента.
Ранее в Кремле рассказали, что Путин пока не поздравлял Зеленского с победой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что также пока рано рассуждать о возможности совместной работы глав двух стран.
По словам Пескова, Путин всегда поддерживает обсуждение проблем, которые стоят на повестке дня, а не соглашается на переговоры он только в тех случаях, когда диалог «пытаются обрамить» провокациями и диверсиями.
Комментарии5
Политика , Украина , Выборы на Украине , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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