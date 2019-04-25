«Полный провал»: Путин об избрании Зеленского

По мнению Путина, новые украинские власти «не могут не понимать» причин своей победы, но будет ли их политика другой, пока сказать нельзя.

«Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, это другое», — подчеркнул президент.

Также Путин ответил на вопрос, не провоцирует ли он нового президента Украины указом об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Президент заверил, что «далек от того, чтобы кого-то провоцировать», отмечает ТАСС. Он заявил, что новый указ носит «чисто гуманитарный характер».

Путин отметил, что новые власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию (ранее Зеленский выступил против этих мер в одном из интервью). Президент подчеркнул, что это ключевые требования минских соглашений: если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».

Владимир Зеленский одержал победу по итогам второго тура выборов президента Украины. Он набрал 73,22 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,45 процента.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин пока не поздравлял Зеленского с победой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что также пока рано рассуждать о возможности совместной работы глав двух стран.

По словам Пескова, Путин всегда поддерживает обсуждение проблем, которые стоят на повестке дня, а не соглашается на переговоры он только в тех случаях, когда диалог «пытаются обрамить» провокациями и диверсиями.