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В Совфеде заявили о безразличии США к гуманитарным проблемам Донбасса 

РИА Новости 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Говоря о якобы провокационном характере решения России об упрощённом порядке предоставления гражданства РФ для жителей юго-востока Украины, США демонстрируют полное безразличие к гуманитарным проблемам Донбасса, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что такое решение является провокацией.
"Заявление американской стороны о провокационном характере решения России об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям юго-востока Украины подтверждает полное безразличие США к гуманитарным проблемам жителей этих территорий", — сказал Клишас.
По оценке сенатора, решение России об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Донбасса направлено на те же цели, что и минские соглашения.
"Поскольку Украина не исполняет взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей, Российская Федерация не может допустить ситуации усугубления гуманитарного кризиса на юго-востоке Украины. Именно на это и направлено решение об упрощенном порядке предоставления гражданства", — подчеркнул глава комитета.
Вместе с тем, отметил он, вместо того, чтобы садиться за стол переговоров и предпринимать совместные действия, направленные на решение проблемы юго-востока Украины, США предпочитают обвинять Россию в провокациях.
Клишас подчеркнул, что на юго-востоке Украины сложилась ситуация, когда государство фактически отказалось от собственных граждан, которые оказались, по сути, вне правового поля какого-либо государства, при этом происходит это на фоне глубокого гуманитарного кризиса.
"Прекратив выплачивать пенсии и производить иные социальные выплаты жителям ряда территорий на юго-востоке, власти Украины фактически лишили их существенной составляющей связи с государством. Украинское руководство, грубо нарушая предусмотренные собственной конституцией положения о правах человека и гражданина, тем самым самостоятельно отказалось от своих граждан", — констатировал он.
Глава комитета добавил, что, несмотря на то, что в соответствии с пунктом 8 Комплекса мер по выполнению минских соглашений Украина приняла на себя обязательство по восстановлению социально-экономических связей между государством и населением юго-востока страны, необходимые меры, по сути пор не приняты.
"Все, что получают от Украины жители Донецкой и Луганской областей — это ожидания ещё большего поражения в правах", — заключил сенатор.
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Политика , Андрей Клишас , Курт Волкер , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , США
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