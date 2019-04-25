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Медведев подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в ГД 

РИА Новости 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме.
"На прошлой неделе был отчет правительства, по итогам отчета я подписал перечень поручений. Они касаются самых разных направлений работы, их довольно много", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
По его словам, поручения касаются широкого круга вопросов, начиная от проведения всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, обеспечения сбалансированным питанием детей в детских садах и в школах до льготного кредитования ремонта, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального жилищного строительства и т.д.
"Прошу обеспечить исполнение, работу по всем этим направлениям, а заместителей председателя правительства — проконтролировать, как будет осуществляться эта деятельность", — сказал премьер.
Медведев 17 апреля представил в Госдуме ежегодный отчет правительства.
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Политика , Дмитрий Медведев , Госдума
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