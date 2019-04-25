Ким Чен Ын сделал подарок Путину

«Это подарок, который я подготовил для вас… Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — отметил Ким Чен Ын.

Владимир Путин поблагодарил коллегу за подарок и взамен отдал ему монетку, поскольку дарить ножи в России «плохая примета».

Ранее во время приёма Путин поднял тост в честь корейской делегации. Российский лидер предложил выпить бокал белого вина за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества, а также за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих на приёме.