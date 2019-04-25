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Ким Чен Ын сделал подарок Путину 

Рамблер + ещё 34 25 апреля 2019
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров с Владимиром Путиным во Владивостоке подарил президенту России меч, сообщает ТАСС. По словам руководителя корейского Госсовета, оружие заключает в себе главные особенности народа Северной Кореи.
«Это подарок, который я подготовил для вас… Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — отметил Ким Чен Ын.
Владимир Путин поблагодарил коллегу за подарок и взамен отдал ему монетку, поскольку дарить ножи в России «плохая примета».
Ранее во время приёма Путин поднял тост в честь корейской делегации. Российский лидер предложил выпить бокал белого вина за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества, а также за здоровье Ким Чен Ына и всех присутствующих на приёме.
Политика , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Владивосток , КНДР
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