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Кожемяко рассказал про любимые русские песни Ким Чен Ына 

РИА Новости + ещё 12 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Ким Чен Ын любит русские песни, в том числе "Катюшу", " Вечер на рейде" и "Миллион алых роз", рассказал журналистам глава Приморья Олег Кожемяко.
"Песня "Катюша" традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжёлых времён, когда мы помогали друг другу", — сказал Кожемяко.
По его словам, они сами по себе мелодичные, ложатся на душу. "Вечер на рейде" ему тоже нравится, сегодня был исполнен великолепно, "Миллион алых роз" Пугачевой — это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну. Традиция и знание русских песен сближает нас", — сказал Кожемяко.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это еще и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Ранее сообщалось, что во время торжественного приема после завершения переговоров для лидеров двух стран, а также членов их делегаций прозвучала классика русской музыки, а также популярные песни Северной Кореи.
Перед высокими гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, другие исполнители.
Зрителям было представлено около полутора десятков номеров. В их числе — такие узнаваемые произведения, как "Очи черные", "Вдоль по Питерской", "Распрягайте, хлопцы, коней", "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера" и "Танец с саблями" из балета "Гаянэ".
Прозвучали и несколько корейских произведений. В частности, для гостей артисты исполнили песню "Великий полководец", хореографический номер "Корейский танец с веерами" и другие. Завершился концерт песней "Москва — Пхеньян".
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Политика , Чен Ким , Владимир Путин , Олег Кожемяко
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