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Ким Чен Ын оказался любителем песен Аллы Пугачевой 

BFM.RU + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал, какие русские песни нравятся северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РИА Новости. Руководителю КНДР нравятся такие композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой. «Это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну. Традиция и знание русских песен сближает нас», — сказал Кожемяко.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это еще и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Ранее сообщалось, что во время торжественного приема после завершения переговоров для лидеров двух стран, а также членов их делегаций прозвучала классика русской музыки, а также популярные песни Северной Кореи.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран не достигли конкретных договоренностей. 26 апреля Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронированном поезде. По итогам визита он отметил, что обмен мнениями с Путиным получился «очень содержательным».
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Комментарии1
Политика , В мире , Юрий Ушаков , Чен Ким , Владимир Путин , Олег Кожемяко , Алла Пугачева
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