Ким Чен Ын оказался любителем песен Аллы Пугачевой

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это еще и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.

Ранее сообщалось, что во время торжественного приема после завершения переговоров для лидеров двух стран, а также членов их делегаций прозвучала классика русской музыки, а также популярные песни Северной Кореи.