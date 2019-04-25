Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о двухчасовой встрече с Ким Чен Ыном 

Деловая газета «Взгляд» 25 апреля 2019
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин рассказал о темах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном; переговоры глав России и КНДР с глазу на глаз продлились более двух часов, затем началась встреча в расширенном составе.
Российский лидер назвал беседу с главой КНДР «достаточно обстоятельной».
«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей», — приводит его слова ТАСС.
«Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», — добавил Путин.
В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Глава Госсовета КНДР поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва пообещала защиту получившим российское гражданство жителям Донбасса Трамп похвалил Путина за заявления по КНДР Путин призвал мир совместно ответить на односторонние санкции
Комментарии
Политика , Чен Ким , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов52
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор70
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России380
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России81
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение