Путин рассказал о двухчасовой встрече с Ким Чен Ыном

Российский лидер назвал беседу с главой КНДР «достаточно обстоятельной».

«Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей», — приводит его слова ТАСС.

«Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», — добавил Путин.

В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Глава Госсовета КНДР поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.