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Переговоры Путина с Ким Чен Ыном завершились во Владивостоке 

ТАСС 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном завершились во Владивостоке. Они заняли около трех с половиной часов. В дальнейшей программе встречи двух лидеров — торжественный прием.
Первая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в четверг в формате тет-а-тет и продлилась около двух часов — вдвое дольше запланированного. Затем переговоры продолжились в расширенном составе и заняли полтора часа.
С северокорейской стороны в переговорах также принимали участие министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.
Российскую Федерацию представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, замруководителя администрации президента — пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров
После встречи с российским лидером "с глазу на глаз" Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. По словам лидеров, во время общения в узком составе они смогли обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в международной повестке дня.
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Политика , Александр Козлов , Евгений Дитрих , Дмитрий Песков , Юрий Трутнев , Юрий Ушаков , Чен Ким , Анатолий Яновский , Олег Белозеров , Сергей Лавров , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Минтранс РФ , РЖД , Владивосток , КНДР
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