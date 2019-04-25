Переговоры Путина с Ким Чен Ыном завершились во Владивостоке

Первая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в четверг в формате тет-а-тет и продлилась около двух часов — вдвое дольше запланированного. Затем переговоры продолжились в расширенном составе и заняли полтора часа.

С северокорейской стороны в переговорах также принимали участие министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

После встречи с российским лидером "с глазу на глаз" Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. По словам лидеров, во время общения в узком составе они смогли обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в международной повестке дня.