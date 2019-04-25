Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном завершились во Владивостоке. Они заняли около трех с половиной часов. В дальнейшей программе встречи двух лидеров — торжественный прием.
Первая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в четверг в формате тет-а-тет и продлилась около двух часов — вдвое дольше запланированного. Затем переговоры продолжились в расширенном составе и заняли полтора часа.
С северокорейской стороны в переговорах также принимали участие министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.
Российскую Федерацию представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, замруководителя администрации президента — пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров
После встречи с российским лидером "с глазу на глаз" Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. По словам лидеров, во время общения в узком составе они смогли обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в международной повестке дня.