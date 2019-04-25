Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

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Дело в минских соглашениях: В России назвали условие возвращение Донбасса Украине 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Киев вернет себе регионы Донецка и Луганска, если будет выполнять условия минских договоренностей. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».
«Цель минских соглашений — не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину. Если шаг за шагом соглашения будут выполняться, то они вернут себе эти регионы», — заявил Полянский.
Дипломат отметил, что в случае продолжения политики Петра Порошенко, когда украинская сторона не прислушивалась к жителям неподконтрольных территорий и «списывала свои просчеты» на российскую агрессию, у украинской власти не получится вернуть Донбасс.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получать российские паспорта по упрощенной схеме. В Киеве сочли решение России продолжением «оккупации и агрессии».
Комментарии233
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Дмитрий Полянский , Петр Порошенко , Владимир Путин , ООН , РИА Новости
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