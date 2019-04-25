Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу

«Решение, которое было принято президентом России — это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет». Так в Донбассе отреагировали на важнейшее для непризнанных республик событие: президент Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Что послужило причиной такого решения Кремля?

Президент Владимир Путин в среду издал указ, упростивший порядок получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» подписан в «целях защиты прав и свобод человека и гражданина», сообщается на сайте Кремля.

Путин пояснил, что указ нацелен на защиту прав человека, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти».

«Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

Донецке и Луганске указ многие встретили с восторгом.

«Мы очень рады! Это, безусловно, огромное событие в жизни республики, в жизни каждого ее гражданина. То, что Россия на это пошла, можно только приветствовать», — сказал в интервью газете ВЗГЛЯД бывший спикер Народного совета ДНР, один из основателей республики Андрей Пургин.

Кремль правильно сделал, что принял такое решение, не дожидаясь вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины , считает Пургин. Следующего главу Украины он заранее считает «одним из самых слабых президентов за всю ее историю».

«Любые инициативы Зеленского будут глохнуть, у него ничего не получится. Вы будете годами обсуждать какие-то вопросы, а здесь, в народных республиках, ответственность за которые в глазах мирового сообщества несет Россия, будет и дальше ухудшаться гуманитарная ситуация. Из этой вилки Россия выходит таким вот способом — разрешает упрощенную выдачу своих паспортов», — подытожил Пургин.

«Решение, которое было принято президентом России — это огромный шаг для всех нас. Мы этого ждали пять лет», — поделился в интервью газете ВЗГЛЯД житель Луганска, писатель Глеб Бобров.

Бобров выразил огромную благодарность за принятый указ. По его словам, «российский паспорт — это огромная поддержка» для жителей республики.

«Он важен для жителей ЛНР не потому, что теперь они могут взять и уехать на постоянное место жительства в Россию, а потому, что теперь они смогут «почувствовать себя частью русского мира», отметил собеседник. «Я, например, никуда уезжать не собираюсь, но я приложу максимальные усилия, чтобы получить российский паспорт и окончательно порвать с Украиной», — подчеркнул Бобров.

По словам Боброва, значительная часть жителей республики сохранила украинский паспорт. Это связано с тем, что «паспорт ЛНР чисто технически очень сложно получить по сей день».

«Благодаря указу кардинально улучшится для миллионов людей, которые живут на Донбассе, — сказала в интервью газете ВЗГЛЯД живущая в Москве лидер Союза политических беженцев с Украины Лариса Шеслер.

Она оценивает решение Путина как «огромный шаг в гуманитарной поддержке жителей Донбасса».

Срок в три месяца с момента подачи документов, определенный для получения гражданства (именно такой период прописан в указе), выводит жителей Донбасса на условное первое место в своеобразном рейтинге тех, кто вообще претендует на российское гражданство, пояснила Шеслер. По сути им достаточно доказать только сам факт своей прописки в ДНР или ЛНР, например, предъявив паспорт одной из двух республик. Напомним, что на сегодня в двух республиках живет 2,7 млн человек, из которых паспорта республик получили уже около полумиллиона.

«В наследие Путина войдет не только воссоединение Крыма с Россией, но и решение о принятии жителей Донбасса в ряды граждан России», — написал политолог Марат Баширов в своем Телеграм-канале.

«Теперь все вежливые люди могут снять маски в ЛНР и ДНР, как когда-то это сделал Валерий Болотов 5 апреля 2014 года. Россия признала то, что вы делали законодательно. С подписью и печатью», — отметил Баширов.

По мнению политолога, «решение президента Путина о гражданстве для жителей ЛНР и ДНР — это его возврат человеческого долга». Он напомнил, что еще в 2014 году Донбасс хотел стать частью Российской Федерации.

«Референдум провели и вышли на блок-посты с берданками, гибли и терпели».

И Запад, и Киев, как и следовало ожидать, откликнулись на указ Путина с явным раздражением. Американское посольство в Киеве осудило «дестабилизирующий» указ. МИД Украины выразил решительный протест, и его представители уже пожаловались в Совбез ООН . Гораздо мягче, но все равно отрицательно отозвались и в штабе избранного президента Владимира Зеленского.

«К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», — написано в Telegram-канале команды Зеленского.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что к изданию подобного указа Москву подтолкнул и отказ Зеленского предоставить особый статус Донбассу и амнистировать его защитников, хотя такие пункты четко прописаны в Минских соглашениях. Поскольку стало ясно, выполнять соглашения новый президент Украины не станет, как и его предшественник, России не оставалось ничего другого, кроме как позаботиться самой о жителях ДНР и ЛНР.

Причины появления указа связаны с неопределенным, подвешенным статусом этих территорий, торпедированием Минского формата со стороны Киева, считает политолог. При этом известен и грустный факт, — уровень зарплат в ДНР и ЛНР в последнее время оказался даже ниже, чем в соседних регионах Украины. В этих условиях приход к власти в Киеве популиста Зеленского теоретически мог вызвать рост проукраинских настроений и в народных республиках.