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Россия направила ноту протеста Австрии из-за советского памятника 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
МИД России выразил возмущение в связи с осквернением в Вене памятника советским воинам, сообщаетРИА "Новости".
"В ночь на 25 апреля неизвестными лицами осквернен мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены — фасад памятника залит черной краской. Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту федеральному министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.
Памятник неоднократно становился объектом актов вандализма, несмотря на работу патрульной службы венской полиции.
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Политика , МИД , РИА Новости , Австрия , Вена
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