Названо место проживания Ким Чен Ына в России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын , прибывший в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным , предположительно, выбрал для проживания один из номеров гостиничного комплекса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Кортеж политика был замечен около корпуса 1 — как рассказал источник агентства, автомобили остановились возле здания в среду и «больше никаких передвижений не было».

Корпус 1 — один из пяти гостиничных корпусов ДВФУ. На сайте университета отмечается, что в каждом корпусе имеются президентские номера, сьюты и стандартные номера. «Все жители кампуса круглосуточно находятся под охраной специализированного охранного агентства», — подчеркивается в описании гостиничного комплекса.

Общая площадь типового президентского номера — 210 квадратных метров. В нем две спальных комнаты с двуспальными кроватями, личный кабинет, столовая и гостиная зоны, кухонная зона (отдельная комната, укомплектованная всем необходимым), две ванных комнаты, гостевой санузел, кондиционер в каждой спальне и общих зонах, бесплатный Wi-Fi, плазменный телевизор со спутниковыми телеканалами, телефон, мини-бар. Гостям предоставляются индивидуальные наборы косметики, халаты и тапочки.

Как указывается в описании, в ноябре 2014 года в гостиничном комплексе ДВФУ проживал Владимир Путин.