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Названо место проживания Ким Чен Ына в России 

Lenta.ru 25 апреля 2019
Фото: Дальневосточный федеральный университет
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, предположительно, выбрал для проживания один из номеров гостиничного комплекса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Кортеж политика был замечен около корпуса 1 — как рассказал источник агентства, автомобили остановились возле здания в среду и «больше никаких передвижений не было».
Корпус 1 — один из пяти гостиничных корпусов ДВФУ. На сайте университета отмечается, что в каждом корпусе имеются президентские номера, сьюты и стандартные номера. «Все жители кампуса круглосуточно находятся под охраной специализированного охранного агентства», — подчеркивается в описании гостиничного комплекса.
Общая площадь типового президентского номера — 210 квадратных метров. В нем две спальных комнаты с двуспальными кроватями, личный кабинет, столовая и гостиная зоны, кухонная зона (отдельная комната, укомплектованная всем необходимым), две ванных комнаты, гостевой санузел, кондиционер в каждой спальне и общих зонах, бесплатный Wi-Fi, плазменный телевизор со спутниковыми телеканалами, телефон, мини-бар. Гостям предоставляются индивидуальные наборы косметики, халаты и тапочки.
Как указывается в описании, в ноябре 2014 года в гостиничном комплексе ДВФУ проживал Владимир Путин.
Ранее было раскрыто российское меню Ким Чен Ына. Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что во Владивостоке делегацию КНДР будут угощать блюдами русской кухни: борщом, пельменями и красной икрой.
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Комментарии
Политика , Чен Ким , Владимир Путин , Олег Кожемяко
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