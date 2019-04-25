Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном

Путин раскрыл детали встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном меры по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал, что провел с приехавшим в Россию Ким Чен Ыном «обстоятельную беседу с глазу на глаз». Лидеры стран поговорили об истории межгосударственных отношений России и Северной Кореи, а также обсудили перспективы развития двусторонних связей.

Названы причины ослабления рубля

«Коммерсант» пишет , что курс доллара на мировом рынке обновил двухлетний максимум благодаря укреплению экономики США на фоне ослабления позиций еврозоны. Рублю тоже не удалось сохранить стабильность.

В ходе торгов на Московской бирже 24 апреля курс доллара рос на 63 копейки, до 64,32 рубля. По итогам основной сессии доллар остановился на отметке в 64,28 рубля. Российская валюта немного ослабла на фоне решения Минфина удовлетворить меньшую часть спроса инвесторов на ОФЗ, роста геополитических рисков и падения спроса на рубли со стороны экспортеров.

У россиян хотят отобрать привезенный в личных целях хамон

Национальная мясная ассоциация обратилась в правительство с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясо и молочную продукцию для личного пользования. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В ассоциации объяснили свою просьбу рисками завоза вместе с заграничной едой возбудителей опасных болезней животных. Глава ассоциации Сергей Юшин пояснил, что один из каналов распространения африканской чумы свиней — антропогенный (вместе с путешественниками). Он отметил, что в прошлом году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о пяти тысячах очагов вируса. Юшин добавил, что с молочной продукцией в Россию могут попасть возбудители ящура.

Названа дата возвращения чартеров в Египет

Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года. Об этом пишут «Известия».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что возвращение Египта скажется на стоимости путевок в Турцию, Таиланд и ОАЭ. По его мнению, цены не «прямо упадут», но влияние, безусловно, будет. В январе 2018-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении прямых рейсов между Москвой и Каиром, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор остаются под запретом.

Туроператоры сообщили о зарубежных турах по 38 рублей

Туроператоры представили в Ростуризм отчеты о числе отправленных за границу клиентов и общей стоимости проданных туров. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, самый дешевый зарубежный тур в 2018 году стоил 38 рублей с человека.

В 2016-2017 годах в отчетах попадались туры даже по два рубля. РБК отмечает, что от показателей в отчетах зависит размер отчислений операторов в фонды, созданные для защиты потребителей в случае краха фирмы. Ростуризм уже выявил в новых отчетах показатели, содержащие «признаки недостоверности и искажения». Тех, кого уличат в уменьшении затрат на взносы, грозят оштрафовать и «незамедлительно» исключить из реестра.