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Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад

Путин раскрыл детали встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин обсудил с главой КНДР Ким Чен Ыном меры по улучшению ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин рассказал, что провел с приехавшим в Россию Ким Чен Ыном «обстоятельную беседу с глазу на глаз». Лидеры стран поговорили об истории межгосударственных отношений России и Северной Кореи, а также обсудили перспективы развития двусторонних связей.

Названы причины ослабления рубля

«Коммерсант» пишет, что курс доллара на мировом рынке обновил двухлетний максимум благодаря укреплению экономики США на фоне ослабления позиций еврозоны. Рублю тоже не удалось сохранить стабильность.
В ходе торгов на Московской бирже 24 апреля курс доллара рос на 63 копейки, до 64,32 рубля. По итогам основной сессии доллар остановился на отметке в 64,28 рубля. Российская валюта немного ослабла на фоне решения Минфина удовлетворить меньшую часть спроса инвесторов на ОФЗ, роста геополитических рисков и падения спроса на рубли со стороны экспортеров.

У россиян хотят отобрать привезенный в личных целях хамон

Национальная мясная ассоциация обратилась в правительство с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясо и молочную продукцию для личного пользования. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
В ассоциации объяснили свою просьбу рисками завоза вместе с заграничной едой возбудителей опасных болезней животных. Глава ассоциации Сергей Юшин пояснил, что один из каналов распространения африканской чумы свиней — антропогенный (вместе с путешественниками). Он отметил, что в прошлом году 14 стран сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о пяти тысячах очагов вируса. Юшин добавил, что с молочной продукцией в Россию могут попасть возбудители ящура.

Названа дата возвращения чартеров в Египет

Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года. Об этом пишут «Известия».
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что возвращение Египта скажется на стоимости путевок в Турцию, Таиланд и ОАЭ. По его мнению, цены не «прямо упадут», но влияние, безусловно, будет. В январе 2018-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении прямых рейсов между Москвой и Каиром, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор остаются под запретом.

Туроператоры сообщили о зарубежных турах по 38 рублей

Туроператоры представили в Ростуризм отчеты о числе отправленных за границу клиентов и общей стоимости проданных туров. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, самый дешевый зарубежный тур в 2018 году стоил 38 рублей с человека.
В 2016-2017 годах в отчетах попадались туры даже по два рубля. РБК отмечает, что от показателей в отчетах зависит размер отчислений операторов в фонды, созданные для защиты потребителей в случае краха фирмы. Ростуризм уже выявил в новых отчетах показатели, содержащие «признаки недостоверности и искажения». Тех, кого уличат в уменьшении затрат на взносы, грозят оштрафовать и «незамедлительно» исключить из реестра.
Комментарии3
Политика , Видео , Юрий Барзыкин , Григорий Березкин , Чен Ким , Сергей Юшин , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Ростуризм , Московская биржа , Российский союз туриндустрии , Минфин , Ведомости , газета "Известия" , РБК , КНДР , США
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