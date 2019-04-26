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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 10 15 минут назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина в Северную Корею, и тот с готовностью согласился, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый верховный лидер пригласил президента Путина посетить КНДР в любое удобное для него время, и приглашение было с готовностью принято", — говорится в сообщении агентства.
Путин и Ким Чен Ын в четверг провели встречу во Владивостоке. До переговоров с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет, вдвое превысив время, изначально отведенное на этот формат.
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