Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщают СМИ

"Уважаемый верховный лидер пригласил президента Путина посетить КНДР в любое удобное для него время, и приглашение было с готовностью принято", — говорится в сообщении агентства.

Путин и Ким Чен Ын в четверг провели встречу во Владивостоке. До переговоров с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет, вдвое превысив время, изначально отведенное на этот формат.