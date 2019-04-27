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В России начнут изымать землю у собственников за нарушение пожарной безопасности 

Ura.Ru + ещё 15 48 минут назад
Фото: ТАСС
Глава государства Владимир Путин подписал указ о ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, прописано, правительство до 1 июля обязано проработать механизм изъятия земельного участка у собственника за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.
Правительство также должно разработать проекты нормативных актов, в которых будет дано правовое определение понятиям «лесной пожар» и «природный пожар». Таким образом будет четко разграничена ответственность между органами власти.
В указе Владимир Путин поручил правительству до 15 июня принять решение о выплате материальной помощи и компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае в размере 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Кроме того, из федерального бюджета погорельцам будут выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных при пожарах домов и строительство нового жилья.
Инфрастуктура и сельскохозяйственные объекты региона должны быть восстановлены к 15 октября, сказано в документе. «Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», — говорится в опубликованном указе.
Как пишет RT, по последним данным, ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил один млрд рублей.
Как ранее писало «URA.RU», огнеборцы и региональные власти назвали предварительную причину пожара, уничтожившего сотни зданий.
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Политика , Общество , Владимир Путин
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