В России начнут изымать землю у собственников за нарушение пожарной безопасности

Глава государства Владимир Путин подписал указ о ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, прописано, правительство до 1 июля обязано проработать механизм изъятия земельного участка у собственника за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Правительство также должно разработать проекты нормативных актов, в которых будет дано правовое определение понятиям «лесной пожар» и «природный пожар». Таким образом будет четко разграничена ответственность между органами власти.

В указе Владимир Путин поручил правительству до 15 июня принять решение о выплате материальной помощи и компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае в размере 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Кроме того, из федерального бюджета погорельцам будут выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных при пожарах домов и строительство нового жилья.

Инфрастуктура и сельскохозяйственные объекты региона должны быть восстановлены к 15 октября, сказано в документе. «Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», — говорится в опубликованном указе.

Как пишет RT, по последним данным, ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил один млрд рублей.

Как ранее писало «URA.RU», огнеборцы и региональные власти назвали предварительную причину пожара, уничтожившего сотни зданий.