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Путин рассказал, как Россия и Китай сформируют «демократическое мироустройство» 

Газета.Ru 25 апреля 2019
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены усилить взаимодействие, чтобы "оздоровить международную обстановку" и "сформировать более справедливое и демократическое мироустройство". Об этом сообщает РИА "Новости".
Данное заявление Путин сделал в интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао".
Российский лидер отметил, что для достижения этих целей стороны будут "плодотворно взаимодействовать" на "ведущих многосторонних площадках", включая ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС, G20. Он также подчеркнул, что Россия и Китай "всегда открыты" для переговоров со всеми сторонами, которые заинтересованы в развитии "межгосударственного общения" в рамках Устава ООН.
Ранее Путин рассказал о сверхзадаче для России.
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Политика , Азия , Видео , Владимир Путин , АТЭС , ООН , ШОС , БРИКС , Китай
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