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Захарова напомнила Волкеру о содержании минских договоренностей и высказываниях Зеленского 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, критикуя политику России со ссылкой на минские договоренности, предпочитает игнорировать пренебрежение к этим договоренностям с украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Волкера относительно решения РФ предоставлять в упрощенном порядке гражданство жителям Донбасса.
"Хотелось бы напомнить Волкеру, как 18 апреля 2019 года Владимир Зеленский заявил, что, в случае своей победы на выборах, он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет Вот если бы Волкер или кто-нибудь в Госдепе тогда отреагировали на эти слова так же бескомпромиссно, как и сегодня, то хотя бы не выглядели бы глупо, — написала она на своей странице в Facebook. — Дело в том, что особый статус Донбасса и амнистия — одни из ключевых положений минских договоренностей".
Ранее Курт Волкер назвал провокационным решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителями Донбасса и добавил, что решение якобы подрывает реализацию минских договоренностей.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Курт Волкер , МИД , Госдеп США
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