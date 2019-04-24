Симоньян сообщила о готовящемся указе о гражданстве для беженцев с Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ближайшее время будет опубликован указ, касающийся судьбы беженцев с Донбасса, которые находятся в России

"Ловите прекрасный инсайдик. На днях выйдет еще указ — о гражданстве для тех с Донбасса, кто уже находится в России", — написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян неоднократно выступала за упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса и русскоязычных соотечественников за рубежом.

Так, по ее словам, к вопросу о гражданстве для беженцев с Донбасса нужно подходить гуманистически и иметь в виду, что либерализация этого процесса будет способствовать экономическому развитию России.

Указ об упрощенной выдаче паспортов

В среду Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Указ вступил в силу с момента опубликования.