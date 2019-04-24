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Симоньян сообщила о готовящемся указе о гражданстве для беженцев с Донбасса 

РИА Новости 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ближайшее время будет опубликован указ, касающийся судьбы беженцев с Донбасса, которые находятся в России
"Ловите прекрасный инсайдик. На днях выйдет еще указ — о гражданстве для тех с Донбасса, кто уже находится в России", — написала она в своем Telegram-канале.
Симоньян неоднократно выступала за упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса и русскоязычных соотечественников за рубежом.
Так, по ее словам, к вопросу о гражданстве для беженцев с Донбасса нужно подходить гуманистически и иметь в виду, что либерализация этого процесса будет способствовать экономическому развитию России.
Указ об упрощенной выдаче паспортов
В среду Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Указ вступил в силу с момента опубликования.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей Донбасса не получать российские паспорта.
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Комментарии3
Политика , Украина , Павел Климкин , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , РИА Новости , Russia Today
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