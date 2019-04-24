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«Усилить санкционное давление»: в штабе Зеленского отреагировали на указ Путина 

Рамблер + ещё 10 18 минут назад
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали оккупацией указ президента РФ Владимира Путина об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в телеграм-канале команды Зеленского.
В штабе избранного президента выразили сожаление в связи с тем, что данное решение «не приближает нас к достижению основной цели — прекращения огня».
Команда Зеленского призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию.
«Одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий», — пообещали в штабе избранного президента Украины.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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