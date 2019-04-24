Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с решением руководства России об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом в среду сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Уже обратились в Совет Безопасности ООН", — проинформировал он в Twitter.
Ельченко назвал решение России "дерзким шагом", а также добавил, что он "противоречит одобренным Советом безопасности ООН минским договоренностям".
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.