Россия проведет День Победы без других президентов

Кремль не направлял официальных приглашений главам других государств на праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в среду, 24 апреля, РИА Новости.

«В этом году никого специально не приглашали», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, кто из зарубежных лидеров будет присутствовать на торжественных мероприятиях и приглашен ли на них победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский.

В мае прошлого года Песков объяснил формулировку поздравления с Днем Победы, в ходе которого президент Владимир Путин обратился к лидерам стран бывшего СССР и отдельно к гражданам Грузии и Украины.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал он.