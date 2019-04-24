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Россия проведет День Победы без других президентов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Кремль не направлял официальных приглашений главам других государств на праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает в среду, 24 апреля, РИА Новости.
«В этом году никого специально не приглашали», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, кто из зарубежных лидеров будет присутствовать на торжественных мероприятиях и приглашен ли на них победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский.
В мае прошлого года Песков объяснил формулировку поздравления с Днем Победы, в ходе которого президент Владимир Путин обратился к лидерам стран бывшего СССР и отдельно к гражданам Грузии и Украины.
«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал он.
На параде Победы в 2018 году в Москве присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Годом ранее среди гостей был президент Молдавии Игорь Додон.
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Политика , В мире , Кавказ , Конфликты , Игорь Додон , Биньямин Нетаньяху , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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