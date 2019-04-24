Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в четверг, 25 апреля, во Владивостоке после полудня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня», — сказал Песков.
Он добавил, что Путин вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном вечером 24 апреля.
24 апреля Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток. Встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным должна пройти в четверг, 25 апреля.