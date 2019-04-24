Песков рассказал о времени проведения переговоров Ким Чен Ына и Путина

«Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном вечером 24 апреля.

24 апреля Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток. Встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным должна пройти в четверг, 25 апреля.