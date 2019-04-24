Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о времени проведения переговоров Ким Чен Ына и Путина 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в четверг, 25 апреля, во Владивостоке после полудня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня», — сказал Песков.
Он добавил, что Путин вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном вечером 24 апреля.
24 апреля Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток. Встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным должна пройти в четверг, 25 апреля.
RT на русском: последние новости
Песков заявил о белых пятнах в понимании позиции Зеленского по России Путин назвал сверхзадачу для России Во Владивостоке встретили лидера КНДР Ким Чен Ына
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Чен Ким , Владимир Путин , Владивосток , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия лишила вас настоящего»: реакция Украины на действия Путина87
Путин принял решение по ДНР и ЛНР261
Полномочия Зеленского на посту президента ограничат37
Раскрыта тактика Путина в отношениях с Зеленским287
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия62
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение