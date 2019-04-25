Путин ответил на попытки Киева потягаться с Россией в Совбезе ООН

Президент России Владимир Путин удивлен попытками Киева вынести на голосование в ООН вопрос об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины . Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что вопрос выдачи паспортов другими государствами не пытались вынести на уровень Совета Безопасности ООН . «А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем», — сказал он.

Путин также отметил, что это вопрос гуманитарного характера. «Ну, пускай вынесет — пообсуждаем», — добавил он, комментируя планы действующего президента Украины Петра Порошенко инициировать заседание Совбеза ООН по данному поводу.

25 апреля сообщалось, что Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе, в частности, подписанный Путиным указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Заседание было созвано по требованию Украины. Его планируется провести в четверг, 25 апреля, в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по московскому).