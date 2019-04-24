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Стало известно о недовольстве Путина из-за Лукашенко 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.
В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию.
Белоруссия, как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России, которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники.
Белорусская сторона в последние недели неоднократно высказывала недовольство деятельностью российского посла в Минске Михаила Бабича. Так, президент республики Александр Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.
Спор между Москвой и Минском периодически обостряется на фоне экономических разногласий. Так, Белоруссия недовольна налоговым маневром в нефтяной отрасли России, из-за которого топливо будет поставляться в республику по мировым ценам, и хотела бы получить от российской стороны компенсацию за это, но та отказывается. Помимо этого возмущение Минска вызвала апрельская операция российских властей по пресечению контрабанды из Белоруссии в РФ.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Михаил Бабич , МИД , Bloomberg , Минск , Москва
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