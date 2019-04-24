Стало известно о недовольстве Путина из-за Лукашенко

В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию.

Белоруссия , как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России , которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники.

Белорусская сторона в последние недели неоднократно высказывала недовольство деятельностью российского посла в Минске Михаила Бабича . Так, президент республики Александр Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Спор между Москвой и Минском периодически обостряется на фоне экономических разногласий. Так, Белоруссия недовольна налоговым маневром в нефтяной отрасли России, из-за которого топливо будет поставляться в республику по мировым ценам, и хотела бы получить от российской стороны компенсацию за это, но та отказывается. Помимо этого возмущение Минска вызвала апрельская операция российских властей по пресечению контрабанды из Белоруссии в РФ.