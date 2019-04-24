В Совфеде ответили на угрозы посла США авианосцами

«Это характерно для американской дипломатии последних лет, когда она превращается в игру мускулами, в демонстрацию достижений в области каких-нибудь наступательных технологий и стратегий. То есть, американская дипломатия — это угрозы, давление и перекройка политической карты мира. И все эти высказывания очень характерны для самого стиля внешней политики США», — считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Кроме того, с некоторых пор всем стратегам понятно, что авианосец, как боевая единица, перестал быть столь значимой фигурой, поскольку современные средства делают авианосец скорее крупной мишенью. Надеюсь, американский дипломат об этом знает», — отметил собеседник.

«Что касается самой фразы о «ста тысячах тонн дипломатии» — пускай господин посол посмотрит на нашу дипломатию такого толка в Сирии, когда за время своего присутствия мы в корне поменяли ситуацию в этой стране и вышвырнули оттуда террористов», — подчеркнул Морозов и добавил, что «дипломатия все-таки нужна не для давления, а для выстраивания партнерских отношений и диалога между странами».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, посол США Джон Хантсман пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море. Он указал, что каждый авианосец, развернутый в данном регионе, представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

23 апреля две авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в регионе в Средиземном море.

В состав группировки входят более 130 самолетов, 10 кораблей, включая авианосцы USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также 9 тыс. моряков и морских пехотинцев.

В последний раз две авианосные группы ВМС США одновременно действовали в этом регионе в 2016 году.