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В МИД России оценили очередное решение США по Ирану 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение американской стороны в ближайшем будущем перестать выводить иностранные государства из-под действия санкций США в связи с закупкой нефти у Ирана.
По словам российских дипломатов, очередной выплеск антииранских эмоций вызывает тревогу.
При этом в МИД отметили, что Вашингтон «ошибся» в выборе средств давления на Тегеран, решив «методом экономического удушения» сделать из Ирана «покладистого переговорщика».
«Отдаём должное выдержке Ирана, который не поддаётся на заносчивые провокации США», — заключили в ведомстве.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.
Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.
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Политика , В мире , Дональд Трамп , МИД , Иран , США
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