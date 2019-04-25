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Путин на встрече с Ким Чен Ыном предложил тост 

Рамблер + ещё 9 25 апреля 2019
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поднял тост на приёме в честь председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. Глава российского государства предложил выпить за укрепление дружбы между странами, а также за здоровье корейского лидера.
"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", — заявил Путин, поднимая бокал белого вина.
При этом российский президент отметил, что переговоры с Ким Чен Ыном «прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере». При этом глава государства припомнил, что в 2018 году Россия и КНДР на протяжении 70 лет развивают дипломатическое общение друг с другом.
"Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется", — подчеркнул Путин.
Президент РФ также отметил попытки правительства КНДР наладить прямой диалог с США и нормализовать отношения с Южной Кореей.
Комментарии4
Политика , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , КНДР
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