Путин на встрече с Ким Чен Ыном предложил тост

"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", — заявил Путин, поднимая бокал белого вина.

При этом российский президент отметил, что переговоры с Ким Чен Ыном «прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере». При этом глава государства припомнил, что в 2018 году Россия и КНДР на протяжении 70 лет развивают дипломатическое общение друг с другом.

"Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке. Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется", — подчеркнул Путин.

Президент РФ также отметил попытки правительства КНДР наладить прямой диалог с США и нормализовать отношения с Южной Кореей.