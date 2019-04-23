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Роботы отжались перед Путиным 

Lenta.ru 58 минут назад
Президенту России Владимиру Путину, который во вторник, 23 апреля, посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге, продемонстрировали разминку роботов. Видео опубликовано в Telegram-канале RIAKremlinpool.
«Упор лежа принять! Отжаться в количестве трех раз», — скомандовал суворовец.
Следующая команда «встать на голову» вызвала сложности у одной из моделей. Воспитанник училища помог роботу выполнить упражнение.
Также глава государства посетил библиотеку училища и музей, где ему рассказали об истории учебного заведения. Здесь Путин оставил запись на мраморной плите, которая впоследствии станет частью экспозиции.
В сентябре 2017 года Владимиру Путину показали разработанного в Пермском информационно-технологическом кластере робота-промобота. Полутораметровый робот поздоровался с главой государства и пожал ему руку.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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