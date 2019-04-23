Роботы отжались перед Путиным

Президенту России Владимиру Путину , который во вторник, 23 апреля, посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге , продемонстрировали разминку роботов. Видео опубликовано в Telegram-канале RIAKremlinpool.

«Упор лежа принять! Отжаться в количестве трех раз», — скомандовал суворовец.

Следующая команда «встать на голову» вызвала сложности у одной из моделей. Воспитанник училища помог роботу выполнить упражнение.

Также глава государства посетил библиотеку училища и музей, где ему рассказали об истории учебного заведения. Здесь Путин оставил запись на мраморной плите, которая впоследствии станет частью экспозиции.

В сентябре 2017 года Владимиру Путину показали разработанного в Пермском информационно-технологическом кластере робота-промобота. Полутораметровый робот поздоровался с главой государства и пожал ему руку.