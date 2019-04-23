Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Как отмечается, Кальюлайд пригласила Путина поучаствовать в Конгрессе финно-угорских народов в 2020 году, который пройдет в Эстонии.

Однако Ушаков не уточнил, согласился ли Путин приехать в Эстонию.

Ранее сообщалось, что Кальюлайд на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложила обсудить вопросы геополитики.