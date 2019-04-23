Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» в Пекине

По его словам, между лидерами состоится не встреча, а переговоры.

"Тут будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути", — сказал Ушаков.

Он добавил, что будет обсуждаться реализация на практике идеи большого евразийского партнерства с участием ЕврАзЭс, ШОС и АСЕАН. Также речь пойдет о двусторонних отношениях между странами в разных сферах.