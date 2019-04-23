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Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» в Пекине 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что 26 апреля в Пекине состоятся переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, между лидерами состоится не встреча, а переговоры.
"Тут будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути", — сказал Ушаков.
Он добавил, что будет обсуждаться реализация на практике идеи большого евразийского партнерства с участием ЕврАзЭс, ШОС и АСЕАН. Также речь пойдет о двусторонних отношениях между странами в разных сферах.
Ранее сообщалось, что Путин поговорит с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.
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Политика , Азия , В мире , Юрий Ушаков , Чен Ким , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ШОС , ЕАЭС , Китай
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