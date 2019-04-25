Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток. Глава российского государства встретится здесь с председателем Госсовета Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном, а после переговоров в этот же день вылетит в Пекин, где запланировано его участие в международном форуме "Один пояс — один путь".
Визави российского лидера приехал в Приморье накануне на поезде. Для него это первый зарубежный визит после того, как 11 апреля 2019 года на первой сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР.
Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства. Последняя на сегодняшний день встреча руководителей двух стран состоялась 24 августа 2011 года в Улан-Удэ. Тогда Россию представлял Дмитрий Медведев, а КНДР — Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.
Площадкой для нынешних переговоров выбран современный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенный на острове Русский в уединенной бухте Аякс. Инфраструктура университета позволяет организовывать международные встречи на самом высоком уровне, что не раз подтверждалось в ходе мероприятий саммита АТЭС в 2012 году, а также ежегодно проводимого Владивостокского экономического форума (ВЭФ). Как ожидается, переговоры пройдут в корпусе S, который в последние годы становился местом проведения пленарного заседания ВЭФ. По информации из собственных источников ТАСС, по соседству с этим корпусом расположилась и временная резиденция северокорейского лидера.
Как анонсировалось ранее, встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном начнется после 13:00 местного времени (6:00 мск). Ожидается, что после официальной церемонии встречи на площадке перед главным входом одного из корпусов ДВФУ, лидеры уединятся для беседы в формате тет-а-тет, на которую протоколом предусмотрено около часа. Затем российско-корейские переговоры продолжатся в расширенном составе. Российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Состав северокорейской делегации пока не разглашается.
После этого в честь северокорейского лидера будет дан официальный прием от имени президента РФ. Подписания документов или совместного заявления лидеров по итогам встречи не планируется. По окончании мероприятий саммита Путин планирует встретиться с представителями российской прессы.