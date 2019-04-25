Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном

Визави российского лидера приехал в Приморье накануне на поезде. Для него это первый зарубежный визит после того, как 11 апреля 2019 года на первой сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР.

Площадкой для нынешних переговоров выбран современный кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенный на острове Русский в уединенной бухте Аякс. Инфраструктура университета позволяет организовывать международные встречи на самом высоком уровне, что не раз подтверждалось в ходе мероприятий саммита АТЭС в 2012 году, а также ежегодно проводимого Владивостокского экономического форума (ВЭФ). Как ожидается, переговоры пройдут в корпусе S, который в последние годы становился местом проведения пленарного заседания ВЭФ. По информации из собственных источников ТАСС, по соседству с этим корпусом расположилась и временная резиденция северокорейского лидера.

После этого в честь северокорейского лидера будет дан официальный прием от имени президента РФ. Подписания документов или совместного заявления лидеров по итогам встречи не планируется. По окончании мероприятий саммита Путин планирует встретиться с представителями российской прессы.