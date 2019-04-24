«Синяя птица». МИД Японии «отказался» от Курил. А потом передумал

Символично, что ежегодный доклад японского МИДа называется "Синей книгой по дипломатии". По крайней мере по части Курил она такая же синяя, как птица.

Иногда чтобы констатировать факт совсем необязательно о нем упоминать. Тем более если он и так повторяется изо дня в день. В "желтой жаркой Африке" никто же не говорит, что сегодня ‒ опять потеть. И на туманном Альбионе марево ни у кого не вызывает желания высказаться. Вот и в Токио решили хоть раз промолчать. Оказалось, не их вариант. Все равно пришлось объясняться. Хотя попытку сгладить острые, точнее, островные (что в этом случае — определения родственные) углы засчитать можно. Ведь действительно хотели казаться сдержаннее, чем они есть. Именно поэтому их МИД впервые не включил в ежегодный доклад формулировку о принадлежности Курил.

Вместо традиционного объявления их японскими он заменил "возвращение северных территорий" обтекаемой "работой над разрешением спора и заключением мирного договора с Россией". А что он еще мог написать, если уже и в правительстве признали, что планы Синдзо Абэ все уладить к июлю были слишком самонадеянными. Вот чтобы не осложнять, поскольку Москве явно наскучило слушать одно и то же, в их иностранном министерстве и вспомнили, что не зря его еще дипломатическим называют. И, возможно, Москва оценила бы этот жест, если бы не разница во времени. Пока мы проснулись, они успели передумать.

Впрочем, как выяснилось довольно быстро, присев в реверансе, они сразу скрестили за спиной пальцы. "Наша правовая позиция не изменилась", ‒ не вдаваясь в ее всем известную суть, оставил все как есть глава МИД Таро Коно. Хитро. Не называя вещи своими именами, не признавать имена других. Казуистика, которая ничего не меняет, но позволяет поддерживать инерцию процесса. Они не спустили свои территориальные амбиции на тормозах. Однако, разогнав их сверх меры, бросили давить на акселератор и переключили скорость на "нейтралку". И движение продолжается, и горючее не расходуется, и климат переговоров, стало быть, не портится.

Кстати о климате. В Японии поступил в продажу консервированный "воздух уходящей эпохи" императора Акихито. Хотя еще есть время им вволю надышаться вживую. Оно закончится 1 мая с воцарением на троне принца Нарухито — его отец сам отрекся от престола в пользу своего старшего. В принципе, это же и для Курил вариант. Острова тоже от них ушли — не вернешь, а воздухом, пожалуйста, пусть дышат. Не рыба, конечно, но тоже биоресурс. Нервы успокаивает. Вот вам и обоюдная выгода.

А вообще символично, что ежегодный доклад японского МИДа называется "Синей книгой по дипломатии". По крайней мере по части Курил она такая же синяя, как птица. Знаешь, что где-то есть, но гоняться за ней ‒ пустая трата времени. Впрочем, дети дровосека из одноименной пьесы Метерлинка в тщетных поисках синей птицы нашли себя, и многое в жизни поняли. Но, чтобы повторить их успех, японским властям надо бы для начала признать, что ведут они себя, как дети.