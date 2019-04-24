Ответит за слова: Кремль пояснил, как будут строиться отношения с Зеленским

« (Путин. — Прим. ред.) именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского. — Прим. ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в понимании Кремлем подходов Зеленского к вопросам российско-украинской повестки много «белых пятен».

По этой причине, по словам Пескова, следует «просто подождать и послушать» Зеленского, а «эвентуальные рассуждения» о том, что будет, если Кремль услышит то, что его не устроит, «вряд ли уместны».

«Тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения», — добавил он.

В конце марта Владимир Зеленский заявлял, что встретится с Путиным не ранее, чем тот «вернет наши территории». 18 апреля Зеленский заявил, что Путин для него враг.