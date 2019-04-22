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Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития сотрудничества России и Белоруссии 

Rambler News Service + ещё 6 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ранее белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Как пояснили в концерне, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что ситуация с качеством российской нефти, поставляемой в Белоруссию, нормализуется к понедельнику-вторнику.
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отметил, что Белоруссия намерена обсуждать с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Российско-белорусская встреча по вопросам поставки нефти запланирована на 23 апреля.
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Комментарии4
Политика , В мире , СНГ , Андрей Рыбаков , Александр Лукашенко , Игорь Демин , Владимир Путин , Транснефть , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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