Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ранее белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Как пояснили в концерне, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что ситуация с качеством российской нефти, поставляемой в Белоруссию, нормализуется к понедельнику-вторнику.
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отметил, что Белоруссия намерена обсуждать с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Российско-белорусская встреча по вопросам поставки нефти запланирована на 23 апреля.