Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития сотрудничества России и Белоруссии

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский концерн «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Как пояснили в концерне, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что ситуация с качеством российской нефти, поставляемой в Белоруссию, нормализуется к понедельнику-вторнику.