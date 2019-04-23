Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

"Сейчас я могу сообщить некоторые сведения о том, как планируется предстоящий контакт. Двадцать пятого апреля во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем госсовета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом", — сказал Ушаков журналистам во вторник.

"Эта встреча станет первым контактом нашего президента и северокорейского лидера", — добавил помощник главы государства.

Он также подчеркнул, что эта поездка будет первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля.

"На этой сессии Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР. Как отмечалось нашими коллегами, первый после переизбрания визит он наносит в нашу страну", — добавил Ушаков.