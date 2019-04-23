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Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке 

РИА Новости + ещё 20 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, это будет их первая встреча и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас я могу сообщить некоторые сведения о том, как планируется предстоящий контакт. Двадцать пятого апреля во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем госсовета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом", — сказал Ушаков журналистам во вторник.
"Эта встреча станет первым контактом нашего президента и северокорейского лидера", — добавил помощник главы государства.
Он также подчеркнул, что эта поездка будет первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после первой сессии Верховного народного собрания 14 созыва, которая прошла в первой половине апреля.
"На этой сессии Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР. Как отмечалось нашими коллегами, первый после переизбрания визит он наносит в нашу страну", — добавил Ушаков.
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Комментарии
Политика , Азия , В мире , Юрий Ушаков , Чен Ким , Владимир Путин , Владивосток , КНДР
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