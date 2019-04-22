«Занимался делами»: Путин пропустил киевские дебаты

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Путин не смотрел дебатов Зеленского и Порошенко 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в прямом эфире. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Владимиру Путину передали запись дебатов Порошенко и Зеленского.
«Насколько я понимаю, непосредственно когда они шли, у него не получилось… Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — приводит RT слова Пескова.
Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля в 19.00 на киевском стадионе «Олимпийский», на площадке присутствовали 22 тысячи зрителей.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Согласно предварительным подсчетам голосов, победу одержал Владимир Зеленский.
Политика , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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