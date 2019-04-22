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Россия с уважением относится к выбору украинского народа, заявил Песков 

РИА Новости + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва с уважением относится к электоральному выбору украинского народа, при этом легитимность нынешних президентских выборов в этой стране в целом была поставлена под вопрос из-за невозможности голосования миллионов украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По итогам второго тура прошедших на Украине выборов победу одерживает Владимир Зеленский — по результатам обработки 99% протоколов, он получает 73,21% голосов, тогда как действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден", — заявил Песков, говоря о результатах состоявшегося в воскресенье на Украине второго тура президентских выборов.
"Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации", — подчеркнул представитель Кремля.
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Политика , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Москва
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