Россия с уважением относится к выбору украинского народа, заявил Песков

Москва с уважением относится к электоральному выбору украинского народа, при этом легитимность нынешних президентских выборов в этой стране в целом была поставлена под вопрос из-за невозможности голосования миллионов украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден", — заявил Песков, говоря о результатах состоявшегося в воскресенье на Украине второго тура президентских выборов.

"Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации", — подчеркнул представитель Кремля.