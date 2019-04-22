Матвиенко обсудит с главой парламент Кувейта судьбу осужденной россиянки

"Безусловно, я подниму эту тему. Я попрошу председателя парламента, чтобы решения были объективными, справедливыми и гуманными", — сказала Матвиенко журналистам.

Россиянка Мария Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

В феврале прошлого года Лазарева вышла на свободу под огромный залог, но в мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюремного заключения по обвинению в растрате государственных средств фонда. Торгово-промышленная палата РФ указывала на нарушения, допущенные в кувейтском судье в отношении Лазаревой, в том числе на запрет адвокатам допрашивать свидетелей и искажение показаний защиты в протоколах заседаний.