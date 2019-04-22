Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что будет обсуждать судьбу россиянки Марии Лазаревой, приговоренной к заключению в Кувейте, с главой Нацсобрания страны.
"Безусловно, я подниму эту тему. Я попрошу председателя парламента, чтобы решения были объективными, справедливыми и гуманными", — сказала Матвиенко журналистам.
Россиянка Мария Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.
В феврале прошлого года Лазарева вышла на свободу под огромный залог, но в мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюремного заключения по обвинению в растрате государственных средств фонда. Торгово-промышленная палата РФ указывала на нарушения, допущенные в кувейтском судье в отношении Лазаревой, в том числе на запрет адвокатам допрашивать свидетелей и искажение показаний защиты в протоколах заседаний.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права.