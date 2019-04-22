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В Крыму дали совет Зеленскому 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать с признания российского статуса Крыма, в противном случае его страна будет неспособна двигаться вперед, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Перед Зеленским стоит главный вызов: признание референдума Крыма 2014 года. Отрицание выбора крымчан станет ахиллесовой пятой для Украины», — приводит его слова РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что в случае непризнания референдума Украина не сможет двигаться вперед и застрянет в прошлом. «Ни одна страна их серьезно воспринимать не будет», — предостерег он.
Спикер парламента Крыма отметил, что новой украинской власти также необходимо урегулировать военный конфликт на юго-востоке страны и вопрос признания особого статуса провозглашенных республик Донбасса. Он также призвал Зеленского гарантировать права русскоязычного населения.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей, а его оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко — 24,5%.
Западные СМИ писали, что, избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Константинов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Республика Крым
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