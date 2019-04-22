Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Киевом после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений. Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 апреля 2019 г.
Как пишет «Свободная Пресса», Центральная избирательная комиссия Украины обработала 87% протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов избирателей.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности восстановления взаимоотношений РФ и Украины. Для этого, по словам главы Кабмина, нужны честность и ответственный подход, писал News.ru.