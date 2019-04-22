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Кудрин выразил надежду на возобновление диалога Москвы и Киева 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду на возобновление диалога между Москвой и Киевом после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Как пишет «Свободная Пресса», Центральная избирательная комиссия Украины обработала 87% протоколов. Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов избирателей.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности восстановления взаимоотношений РФ и Украины. Для этого, по словам главы Кабмина, нужны честность и ответственный подход, писал News.ru.
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Политика , В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Алексей Кудрин , Владимир Зеленский , Счетная палата , Москва
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