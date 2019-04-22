Выборы на Украине подтверждают, что мы живем в эпоху нестандартных решений. Хочется надеяться, что при новой украинской власти переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 апреля 2019 г.