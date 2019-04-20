Лукашенко дал по тормозам

В ежегодном послании к народу и Национальному собранию белорусский лидер Александр Лукашенко обозначил свою позицию в вопросе суверенитета страны. В частности, президент заявил, что тот, кто посмеет уничтожить Белоруссию , будет проклят народом и получит мощнейший отпор. При этом Лукашенко подчеркнул, что государство не готово к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, а её молодое население не допустит потери независимости своей родины.

На общереспубликанском субботнике 20 апреля президент страны пояснил, что его высказывание касается двух факторов: «Там внутренний фактор и внешний. Эта тема актуальная». При этом он отметил, что внутренний аспект связан с предположениями о намерениях включить Белоруссию в состав другого государства.

Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства, — цитирует белорусского лидера «Интерфакс».

При этом Лукашенко призвал «некоторых» российских политиков не беспокоиться по поводу его заявлений относительно суверенитета государства, оговорившись, что слова его были направлены лишь на тех, кто попытается его нарушить.

Искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе, — заявил глава Белоруссии.

Но в то же время, несколькими днями ранее, в рамках совещания с экономическим блоком своего правительства лидер Белоруссии отметил, что РФ «всё больше и больше вводит санкций» против Минска. Президент заявил, что несмотря на то, что российское государство находится под санкциями и осуждает это, оно само использует аналогичное оружие «против ближайших своих союзников». По его словам, Россия закрывает белорусские предприятия под различными предлогами.

Затем он заявил, что Минск предпринял все меры для того, чтобы не нанести ущерб России, когда около года назад нужно было ремонтировать идущие через страну нефтепроводы. Теперь, по мнению Лукашенко, стране нужно действовать по-другому.

Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки, — заявил белорусский лидер.