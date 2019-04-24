Москва ответила Лондону на антироссийское поздравление Зеленского с победой

«Подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой "поддержки", которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», — отмечается в сообщении посольства.

В дипмиссии заметили, что хотя Британия готова к партнерству с Украиной в оборонной сфере, Хант ничего не сказал о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе.

Заявление Ханта было опубликовано на сайте британского правительства 23 апреля. В нем говорилось, что Украина «стоит на передовой борьбы с Россией, которая пытается сломать международную систему, основанную на правилах». Также глава МИД подчеркнул, что Британия продолжит «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность» партнера.