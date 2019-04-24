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Москва ответила Лондону на антироссийское поздравление Зеленского с победой 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Посольство России в Великобритании отозвалось на заявление МИД страны, в котором глава ведомства Джереми Хант поздравляет Владимира Зеленского с победой на украинских выборах. Антироссийский характер текста, по словам дипломатов, показывает истинные намерения Лондона в сотрудничестве с Киевом. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
«Подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой "поддержки", которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», — отмечается в сообщении посольства.
В дипмиссии заметили, что хотя Британия готова к партнерству с Украиной в оборонной сфере, Хант ничего не сказал о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе.
Заявление Ханта было опубликовано на сайте британского правительства 23 апреля. В нем говорилось, что Украина «стоит на передовой борьбы с Россией, которая пытается сломать международную систему, основанную на правилах». Также глава МИД подчеркнул, что Британия продолжит «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность» партнера.
Владимир Зеленский победил на президентских выборах, которые прошли на Украине 21 апреля. По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, он набрал 73,22 процента голосов. За действующего главу государства Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Джереми Хант , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , Москва , Великобритания
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