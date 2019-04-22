Москва и Токио вернулись к обсуждению Курил

По его словам, это должны быть взаимовыгодные проекты, которые «подтолкнули бы экономическое сотрудничество двух соседних регионов и, в конечном счете, внесли реальный вклад в укрепление добрососедства и доверия между народами», цитируют дипломата Известия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания договора.

Ранее стало известно, что рамочное соглашение по мирному договору между Японией и Россией не будет подписано в июне на саммите G20 в Осаке, как ранее планировали в Токио.