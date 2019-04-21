Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке

Захарова: российских граждан нет среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке

Российские граждане не пострадали в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". "На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию", — сказала Захарова. Она отметила, что туристические зоны не были затронуты взрывами. "Наше посольство сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной и любой другой поддержки, которая будет необходима", — подчеркнула дипломат. Она также указала, что МИД РФ выражает соболезнования пострадавшим при взрывах. "Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день", — сказала Захарова.