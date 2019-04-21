Захарова отреагировала на трагедию на Шри-Ланке

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Захарова: российских граждан нет среди погибших и пострадавших при взрывах на Шри-Ланке 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские граждане не пострадали в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, но посольство продолжает проверять эту информацию", — сказала Захарова.
Она отметила, что туристические зоны не были затронуты взрывами.
"Наше посольство сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной и любой другой поддержки, которая будет необходима", — подчеркнула дипломат.
Она также указала, что МИД РФ выражает соболезнования пострадавшим при взрывах. "Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день", — сказала Захарова.
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Политика , МИД , Шри-Ланка
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