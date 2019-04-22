Эксперт: встреча Зеленского и Путина состоится в течение года

Я думаю, что первым делом он не поедет в Россию или куда-то ещё встречаться с Путиным. Я думаю, что первичные встречи будут с Европой, с европейскими лидерами, возможно, даже с США, чтобы показать некий вектор того, что он такой патриот Украины, который прозападно настроен. Но я думаю, что в течение года, возможно, встреча будет, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, для успешного президентства Зеленскому придётся совершить «политическую революцию сверху». Новому руководителю страны придётся сломать коррупционную модель капитализма на Украине. В ходе борьбы ему предстоит столкнуться с давлением общества и олигархических кругов.

Второй тур выборов президента Украины прошёл 21 апреля. В нём участвовали шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко , как набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, состоявшемся 31 марта.

Порошенко уже официально признал своё поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой. Шоумен набрал рекордные 73% голосов — ещё ни один кандидат в президенты Украины не получал такой кредит доверия со стороны сограждан, писал News.ru.