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Главред (Украина): «Украина обязана захватить часть России после ее развала» 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © CC BY-SA 2.0, 7th Army Training Command
Украинский генерал рассуждает на излюбленную в Киеве тему: однажды Россия развалится, и вот тогда Украине нужно будет активно действовать. Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться, фантазирует он в издании Главред (Украина) , признавая, однако, что «для этого должны сложиться определенные условия».
Когда Китай начнет захватывать Сибирь, Украине нужно активно действовать. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко. По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.
«Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том — когда», — отмечает Романенко.
По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.
«А в России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы — как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом», — подчеркивает эксперт.
Ранее доктор исторических наук Георгий Касьянов заявил, что развал Российской Федерации будет катастрофой для Украины. А российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.
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Политика , В мире , Конфликты , Статьи , Украина , Игорь Романенко , Дмитрий Орешкин , Китай
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