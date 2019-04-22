Главред (Украина): «Украина обязана захватить часть России после ее развала»

Главред (Украина) , признавая, однако, что «для этого должны сложиться определенные условия». Украинский генерал рассуждает на излюбленную в Киеве тему: однажды Россия развалится, и вот тогда Украине нужно будет активно действовать. Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться, фантазирует он в издании, признавая, однако, что «для этого должны сложиться определенные условия».

Когда Китай начнет захватывать Сибирь, Украине нужно активно действовать. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко . По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.

«Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том — когда», — отмечает Романенко.

По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.

«А в России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы — как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом», — подчеркивает эксперт.