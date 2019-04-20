Пушков рассказал о «сомнительном лидерстве» Прибалтики

«Глава МИД Литвы не выдержал — атаковал президента Эстонии за визит в Москву. Мол, встреча с Путиным подрывает единство балтийских стран. Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России? Сомнительное лидерство», — написал Пушков в Twitter.

Линкявичюс ранее заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией. Об этом он заявил после встречи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.