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Пушков рассказал о «сомнительном лидерстве» Прибалтики 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, раскритиковавшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд за визит в Москву.
«Глава МИД Литвы не выдержал — атаковал президента Эстонии за визит в Москву. Мол, встреча с Путиным подрывает единство балтийских стран. Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России? Сомнительное лидерство», — написал Пушков в Twitter.
Линкявичюс ранее заявил, что Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Россией. Об этом он заявил после встречи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов двух стран.
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Политика , Видео , Алексей Пушков , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , МИД , Совет Федерации , Литва , Москва , Эстония
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