В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

"Я понимаю так, что в Эстонии всерьез об этом задумались и уже готовы встречаться, обсуждать независимо от мнения так называемых старших товарищей из-за океана, а некоторые — вроде Литвы и Латвии — пока что отыгрывают сценарий, который им диктуют из других центров влияния", — отметил парламентарий.

По его словам, мировым лидерам необходимо действовать в интересах собственного народа, а не ориентироваться на «непонятные союзы». Он заметил, что требования таких крупных геополитических игроков «мотивированы политической антироссийской направленностью, а не реальными, прагматическими интересами».

"Старший по дому"

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил действия Линкявичюса с поведением «старшего по дому», который должен следить за жильцами.

"Видимо, тот, кто возложил на Литву такие функции, всерьез опасается, что здание балтийской русофобии может дать трещину", — написал сенатор в фейсбуке.

По мнению Клинцевича, единство балтийских государств должно основываться на здоровом фундаменте.

Примитивная политика

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

Он выразил недоумение тем, что встреча с Путиным, по версии Вильнюса, подрывает единство балтийских стран.

"Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России? Сомнительно лидерство", — написал он в твиттере.

Заявление Литвы

Ранее глава МИД Литвы в интервью порталу BNS заявил, что Эстонии впредь следует координировать свои шаги со странами Балтии, чтобы не раскалывать их единство.

"Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран", — сказал Линкявичюс.

Он добавил, что эстонская сторона пока не предоставила детальной информации о встрече Путина и Кальюлайд.