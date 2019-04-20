МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Как заявил член думского комитета по международным делам Антон Морозов, все адекватные политики понимают важность восстановления диалога с Москвой. В интервью RT он подчеркнул, что путь конфронтации «контрпродуктивен и ведет в никуда».
"Я понимаю так, что в Эстонии всерьез об этом задумались и уже готовы встречаться, обсуждать независимо от мнения так называемых старших товарищей из-за океана, а некоторые — вроде Литвы и Латвии — пока что отыгрывают сценарий, который им диктуют из других центров влияния", — отметил парламентарий.
По его словам, мировым лидерам необходимо действовать в интересах собственного народа, а не ориентироваться на «непонятные союзы». Он заметил, что требования таких крупных геополитических игроков «мотивированы политической антироссийской направленностью, а не реальными, прагматическими интересами».
"Старший по дому"
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил действия Линкявичюса с поведением «старшего по дому», который должен следить за жильцами.
"Видимо, тот, кто возложил на Литву такие функции, всерьез опасается, что здание балтийской русофобии может дать трещину", — написал сенатор в фейсбуке.
По мнению Клинцевича, единство балтийских государств должно основываться на здоровом фундаменте.
Примитивная политика
Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал слова главы литовского внешнеполитического ведомства.
Он выразил недоумение тем, что встреча с Путиным, по версии Вильнюса, подрывает единство балтийских стран.
"Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России? Сомнительно лидерство", — написал он в твиттере.
Заявление Литвы
Ранее глава МИД Литвы в интервью порталу BNS заявил, что Эстонии впредь следует координировать свои шаги со странами Балтии, чтобы не раскалывать их единство.
"Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран", — сказал Линкявичюс.
Он добавил, что эстонская сторона пока не предоставила детальной информации о встрече Путина и Кальюлайд.