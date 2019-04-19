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В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение суда в отношении украинских моряков, передает ТАСС.
На вопрос передачи на родину украинских моряков, Песков заявил, что существуют разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора.
"Об этом преждевременно говорить, но законом предусматриваются возможности разных юридических процедур", — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что суд продлил срок ареста украинских моряков.
5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование".
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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