«Целоваться не надо»: Зеленскому предложили сделку с Россией

В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский , в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой . Такое мнение выразил глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук . Он добавил, что «не надо снова целоваться или обниматься» с Россией , но «прагматичные экономические отношения» стоит установить.

Контроль Киева над Донбассом может быть восстановлен в течение нескольких месяцев, если Владимир Зеленский станет президентом Украины . Кроме того, он сможет получить от России крупные инвестиции и дешевый газ, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает НСН.

«В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Владимира Зеленского] окружении и что он будет делать», — заявил Медведчук по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что российский лидер является крестным отцом дочери украинского парламентария.

Медведчук заявил, что необходимость сближения с Россией «диктует холодная экономическая логика», сообщает ФАН.

«Если мы продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — добавил нардеп. По его словам, ежегодно без России Украина теряет до $20 млрд — в экспортном потенциале.

Шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» уже заявил, что он не планирует возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.

Отмечается, что Зеленскому был задан вопрос, готов ли он отдать приказ, чтобы военным путем освободить Донбасс.

Накануне кандидат заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что «самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский.

Кроме того, кандидат в президенты Украины выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по «донбасскому» вопросу.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. В нем за президентское кресло будут бороться действующий украинский лидер Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. На сегодняшний день, по последним данным мониторинга электоральных настроений, проведенного социологической группой «Рейтинг», около половины украинцев собираются голосовать за Зеленского.

Нынешнему главе государства при этом отдают свое предпочтение только 19% опрошенных. Столько же потенциальных избирателей пока не определились, 10% отказались приходить на выборы.

Из тех, кто уже определился с выбором и заявил о желании проголосовать, Зеленскому во второму туре окажут поддержку 73% респондентов против 27% избирателей Порошенко. Из всех участников опроса примерно 62% уверены, что следующим президентом станет лидер гонки.

Зеленский набирает больше голосов, чем его оппонент, во всех возрастных категориях. Его поддерживают жители востока, юга и центра страны. При этом на западе Украины они с Порошенко находятся примерно на равном уровне. Как отмечает группа «Рейтинг», в выборах планируют участвовать около 80% избирателей Украины. Результаты этого опроса практически идентичны аналогичному исследованию Киевского международного института социологии.

По официальным данным ЦИК Украины, на первый тур выборов президента страны 31 марта пришли 62,8% избирателей. Больше всего проголосовавших было во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.